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Военный Фокус Российско-украинская война

США могут выкупить у Израиля ударные вертолеты Apache для передачи их Украине, — СМИ

взраильские вертолеты
Фото: The Jerusalem Post | Вертолеты Apache национальных ВВС Израиля

Вертолеты Apache первого поколения, состоящие на вооружении ВВС Израиля, могут быть переданы ВСУ. Взамен израильская армия получит 20 машин Apache варианта Echo.

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Соединенные Штаты могут выкупить у Израиля ударные вертолеты AH-64А Apache национальных ВВС для передачи их Украине. Как сообщили 22 мая израильские СМИ, слухи о такой военной помощи Киеву стали появляться после того, как Израиль захотел приобрести около 20 современных ударных вертолетов в счет американской военной помощи.

"В ЦАХАЛе обсуждают, стоит ли подождать и закупить новую модель, которая будет готова только в начале следующего десятилетия. По оценкам, сделка станет возможной благодаря военной помощи, которую США окажут украинцам", — пишут обозреватели израильского портала Walla.

Также сообщается, что война в Украине откроет для Израиля особое окно возможностей. В частности Вашингтон может предоставить Киеву истребители F-16, но не станут поставлять новые боевые вертолеты, из-за опасений того, что секретные боевые технологии могут попасть в руки россиян.

Таким образом, может иметь место сделка — вертолеты Apache первого поколения, которые израильские военные назвали Peten, будут переданы Украине при посредничестве США в обмен на вертолеты Apache варианта Echo.

Другим вариантом было бы подождать и купить вертолеты Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), которые все еще находятся в производстве и будут доступны только в начале следующего десятилетия, однако правильным шагом будет не дожидаться их производства, а как раз закупить в ближайшее время парк из 20 вертолетов Apache, отмечают журналисты со ссылкой на источник в ВВС Израиля.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер 24 мая заявил, что предоставление Киеву самолетов F-16 будет частью долгосрочной военной поддержки и обязательств США. В настоящее время Вашингтон уточняет сроки подготовки украинских пилотов на истребителях, возможности развертывания инфраструктуры и другие компоненты.

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Украине могут предоставить гарантии безопасности по израильской модели. Она предполагает широкую военную поддержку, в рамках которой союзники могли бы предоставить Украине гарантии на предоставление оружия и передовых технологий без участия в войне.