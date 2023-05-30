"По ускоренной схеме": оккупанты вывозят украинских детей в РФ для "лечения", — ЦНС

На самом деле "медосмотр" нужен, чтобы вынудить родителей оформить российское гражданство. Тем, кто пишет отказ, угрожают соцслужбой.

Российские захватчики начали вывозить детей из временно оккупированных территорий в РФ под предлогом предоставления медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 30 мая.

По информации украинского подполья, противник продолжает использовать "профилактические" медицинские осмотры детей и тем самым пытаются повлиять на их родителей или же законных представителей.

При помощи "осмотра" детей жителей оккупированных территорий заставляют оформить российское гражданство, если они еще этого не сделали.

"Детей, у которых якобы обнаружено заболевание принудительно вывозят на так называемое "лечение" на территорию РФ. При этом обязательным условием организации "лечения" детей в России является наличие вражеского паспорта у ребенка, которого ему сразу же оформляют по ускоренной схеме", — говорится в сообщении.

На этом схема российских оккупантов не заканчивается. Если ребенок еще до достиг 14-летнего возраста, тогда родителей или опекунов заставляют подать заявление о том, что они признают своего ребенка "гражданином Российской Федерации".

В случае отказа начинаются угрозы в виде лишения родительских прав.

Напомним, 30 мая сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области начали новую волну паспортизации. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что с 1 июня местные жители на захваченных территориях могут остаться без лечения. Речь идет о тех, кто не оформил российское гражданство.