По словам российского пропагандиста Владимира Соловьева, "Россия воюет с НАТО", которое поставило все на разрушение России.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что чем быстрее россияне осознают, что "воюют с НАТО", тем быстрее РФ победит. Фрагмент программы опубликовал в Twitter журналист BBC Фрэнсис Скар.

Пропагандист отметил, что война не закончится завтра, а НАТО поставило все на разрушение России. По словам Соловьева, пока россияне думают, что война это где-то далеко — будут проблемы.

Рупор российской пропаганды — об обстрелах Украины

"Когда закончатся украинцы, пойдут поляки <…> А Киев — разобрать. Одессу — разобрать. Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск. Сегодня туда должны пойти удары, гораздо более жесткие, чем те, которые идут сейчас. Это война, по-другому уже быть не может", — заявил один из первых лиц российской пропаганды.

Напомним, что Владимир Соловьев вызвал на дуэль президента Украины Владимира Зеленского. По утверждениям пропагандиста, Зеленский ежедневно просматривает его передачи, а затем зовет к себе главу ГУР Кирилла Буданова и требует ликвидации российского ведущего.

В начале этого месяца Соловьев отметился призывами к ядерным ударам по границе Украины и Польши, где, по его утверждениям, проходят поставки оружия. Он также потребовал ударов по правительственным кварталам в Киеве, Одессе, Харькове и Ивано-Франковске, из-за того, что Украина якобы предприняла попытку ликвидировать Владимира Путина с помощью БПЛА в Кремле.