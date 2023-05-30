В Мелитополе раздались мощные взрывы: что происходит в городе (видео)

За текущие сутки местные жители оккупированного города в Запорожской области слышали уже несколько мощных взрывов.

Во вторник, 30 мая, в оккупированном ВС РФ Мелитополе прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграм-канале.

"Мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. Уточняем детали", — написал Федоров.

Взрывы в Мелитополе: что об этом пишут медиа и соцсети

В свою очередь росмедиа "Запорожский Телеграф" опубликовало короткое видео. На кадрах видно, как в небо взвивается белый дым. Российское медиа утверждает, что это — следы работы противовоздушной обороны ВС РФ.

Кроме того телеграм-канал РИА-Мелитополь сообщил о том, что взрыв в городе был настолько мощный, что его услышали даже жители поселка Мирное. Населенный пункт расположен вблизи Мелитополя.

В местном чате в Телаграме жители города также пишут о громких взрывах.

"В Мелитополе громко! Что слышно где ухнуло. Не дают спокойно жить", — написала одна из участниц чата.

Также в соцсетях написали о мощных взрывах в Токмаке. По состоянию на 18:29 в области была объявлена воздушная тревога после чего люди услышали первые взрывы.

В Мелитополе прозвучали взрывы: как отреагировала российская сторона

Чиновник из оккупационной администрации Мелитополя Владимир Рогов в 18:32 в своем телеграм-канале написал о серии взрывов, один из которых был особенно мощным.

В 18:35 он опубликовал видео, распространенное в соцсетях (на кадрах виден белый дым в небе). В посте Рогов написал о том, что украинские военные якобы хотели ударить ракетами по городу, однако ПВО РФ "отработала" по летящим ракетам.

По состоянию на сейчас, по словам самого Рогова, в Мелитополе начались перебои со связью.

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Мелитополе уже раздавались взрывы. Около 12:00 городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил о том, что "прилеты" были по базам российских оккупантов в Мелитополе и Михайловке. Российские пропагандисты сначала заявили о взрывах в оккупированном Мелитополе, а затем сами опровергли распространенную информацию.

Кроме того, во время воздушной атаки ВС РФ Киева 30 мая силы ПВО сбили 29 вражеских дронов из 31. Есть разрушения в нескольких районах столицы. Известно об одной погибшей женщине.