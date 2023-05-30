"Пусть матчасть и карты учат": Рогозин призвал заблокировать GPS по всей России

По словам экс-главы "Роскосмоса", у РФ есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС и "каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал".

Во вторник, 30 мая, вскоре после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил отключить в России систему GPS. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал сообщение о жалобах таксистов на отключение спутниковой навигации в Москве.

Утром российские медиа писали, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве из-за атаки беспилотников, которые используют их для наведения. Также отмечалось, что на сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать", – заявил Рогозин.

Также он предложил отключить все станции американской навигационной системы, расположенные на территории России, и напомнил, что в течение 15 месяцев идет "СВО".

Кроме того, бывший глава "Роскосмоса" указал, что у РФ есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и "каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал".

Напомним, 30 мая военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что три дрона врезались в жилые дома в Московской области из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Также Коваленко сказал, что атака беспилотников по Москве показала, что российская система противовоздушной обороны вообще не эффективна. По его словам, россияне не могут полноценно обеспечивать защиту своей столицы.