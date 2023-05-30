"Буржуазная гидра" для точечных атак: ВСУ впервые получат от США ракеты Hydra-70, — СМИ

Новые модификации авиационных ракет Hydra-70 содержат управляемые боеголовки. Неизвестно, какую версию передадут Украине, но во время контрнаступления ВСУ эти вооружения могут служить огневой поддержкой пехоты с воздуха.

Вашингтон собирается передать Киеву новый пакет вооружений стоимостью 300 миллионов долларов на фоне подготовки Сил обороны Украины к контрнаступлению. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление официальных лиц США.

Официальный анонс поставок ожидается в среду, 31 мая.

Список западных вооружений ВСУ, которые войдут в новый пакет помощи на 300 млн долларов:

боеприпасы для артиллерии;

гаубицы;

снаряды ЗРК HIMARS;

минометы;

ракеты и ПТРК;

ракеты Hydra 70.

Последние, по данным агентства Reuters, Украина получит впервые. Эти авиационные ракетные системы могут применяться для поддержки контрнаступающих наземных сил Украины с воздуха.

Ракеты Hydra 70

Ракеты "Гидра-70"

Американская неуправляемая авиационная ракета калибра 70-мм по преимуществу применяется в атаках "воздух-земля".

Разработка General Dynamics комплектуется различными боеголовками. Среди новых модификаций — и управляемые для точечных атак.

"Гидра" широко применяется американскими и союзными силами и конкурирует с канадской CRV7. Это взаимозаменяемые боеприпасы.

Вооружения будут переданы со складов армии США. Это уже 37-ой по счету пакет вооружений для Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ. Оружие и бронетехника передаются в рамках специальных полномочий американского президента. Это ускоренные поставки, которые могут занять несколько дней или даже часов.

Заявление Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 30 мая заявил, что западные страны не устают оказывать военную поддержку Украине. Во время пресс-конференции в Осло он сказал, что поддержка Киева наоборот увеличивается.

"Все следят за признаками усталости в том, что касается наших возможностей оказывать поддержку — в странах НАТО и других странах-партнерах. Пока мы их не видели", — заявил генсек.

Напомним, что боеприпас с 75-летней историей Hydra 70 до сих пор на вооружении. Неуправляемая ракета Hydra 70 разрабатывается с 1940-х годов, но, несмотря на солидный возраст, все еще применяется рядом армий, в т.ч. американской.

Также сообщалось, что о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов журналисты узнали в начале текущего месяца.