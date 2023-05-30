Балерина-корректировщица: в InformNapalm поблагодарили Волочкову за ценные данные (видео)

Анастасия Волочкова сняла и распространила в соцсетях видео, в котором рассказала о звуках взрывов в ходе атаки БПЛА на Подмосковье и расположении воинской части.

Во вторник, 30 мая, международное разведывательное сообщество InformNapalm поблагодарило российскую балерину Анастасию Волочкову, которая поделилась в соцсетях важными сведениями. Соответствующий пост опубликован в Telegram вместе с видеороликом, записанным балериной.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область Анастасия Волочкова рассказала в Instagram, что возле населенного пункта Николо-Урюпино, где она проживает, был сбит дрон. Также она сообщила, что рядом находится воинская часть.

В InformNapalm опубликовали карту с указанием места жительства Волочковой и расположения воинской части, за что и поблагодарили балерину.

"Международное разведывательное сообщество InformNapalm выражает "строгую благодарность" российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, проживающей по адресу: Московская обл., с. Николо-Урюпино, ул. Академика Зусика, дом. 15, которая нашла возможность передать, что недалеко от нее находится воинская часть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим данным стало возможно установить, что дом Волочковой находится на расстоянии полутора километров от российской в/ч 11105-2, которая дислоцируется по адресу: Московская обл., Инженерный-1.

Напомним, 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после атаки БПЛА на Москву в России необходимо ввести военное положение. По его мнению, меры реагирования должны быть самыми жестокими, так как Россия якобы "защищает своих граждан" и поэтому речи о заигрывании быть не может.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Бурунди заявил, что Россия может пойти на "самые жесткие меры" после атак беспилотников в Москве.