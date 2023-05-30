"Миссия невыполнима": Маляр объяснила, для чего РФ понадобился Залужный и Сырский

По словам замминистра обороны, Кремль в начале вторжения уже открывал криминальные дела против командующих ВСУ. Эта провокация осуществляется по нескольким причинам, одна из которых — психологическое давление.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на новость о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский были "объявлены в розыск" на территории РФ. 30 мая в своем Telegram-канале замминистра обороны Анна Маляр заявила, что это один из способов информационной войны.

По ее словам, в 2014-2015 годах, когда Российская Федерация уже начала проявлять агрессию по отношению к Украине, в Кремле также открывали криминальные дела против наших командующих.

Они обвиняли украинскую сторону в преступлениях при ведении боевых действий. Этот прием осуществлен для выполнения двух следующих задач:

нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии, а также тем самым уровнять на формальном уровне их преступные действия с нашими — оборонными;

психологическое давление и деморализация бойцов ВСУ, которые готовятся к контрнаступлению.

"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько утратила доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство. По второму пункту все и без объяснений понятно", — говорится в сообщении.

По словам Анны Маляр, давить на командующих, которые продолжают борьбу с противником, который значительно превосходит по количеству бойцов и вооружения — неэффективно.

В Минобороны рассказали, для чего РФ объявила в розыск Залужного и Сырского Фото: Скриншот

Напомним, 30 мая в профильном министерстве РФ заявили о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был объявлен в розыск. Статья УК РФ, которую инкриминируют главнокомандующему — неизвестна.

В тот же день, вслед за Валерием Залужным в розыск объявили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Как и в случае с главнокомандующим ВСУ, что послужило причиной для обвинения — неизвестно.