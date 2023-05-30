Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для нападения на Москву, — Times

Командир ЛСР с позывным "Цезарь" рассказал, что они хотят заполучить территорию РФ, чтобы использовать ее как плацдарм для атаки на столицу страны и штурма Кремля.

У легиона "Свобода России" есть тысячи кандидатов, которые ожидают вступления в ряды бойцов, чтобы воевать против действующего режима в РФ. Они будут совершать рейды в приграничные регионы, пока не станут достаточно многочисленными для атаки на Москву. Об этом пишет издание The Times, журналисты которого пообщались с командиром легиона с позывным "Цезарь".

"У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", — сказал

Сообщается, что подразделение "Цезаря" насчитывает батальон (от 500 до 1000 бойцов). Оно будет расширяться по мере того, как все больше россияне примут решение бороться против президента РФ Владимира Путина.

"Мы будем проводить эти рейды (в приграничные регионы России, — ред.) до тех пор, пока у нас не появится свой кусок российской территории, чтобы к нам могли присоединиться настоящие русские сыновья и дочери, настоящие патриоты", — сказал журналистам "Цезарь".

По его словам, после того, как это произойдет, легион сможет быстро нарастить силы и численность, чтобы начать "кремлевскую кампанию".

Издание пишет, что 49-летний "Цезарь" отметил, что все его бойцы являются гражданами России. Однако он признал, что ранее они служили в ВСУ.

"Мы не банда преступников и не частная военная компания, как "Вагнер", — сказал он.

"Цезарь" заявил, что они воюют в составе ВСУ, а их главная цель – защита Украина и освобождение ее территорий. После этого бойцы планируют освобождать свой дом.

По словам "Цезаря", последний рейд в Белгородскую область был направлен на поддержку контрнаступления ВСУ, а также на то, чтобы поспособствовать вербовочной кампании. Они хотят мотивировать россиян к свержению режима Путина.

"Русские могут связаться с нашими представителями, пройти тщательную проверку биографических данных, процесс отбора и вступить в ряды легиона после необходимой подготовки", — сказал "Цезарь".

По его словам, россияне смогут попасть в Украину через нейтральные пограничные зоны. Оттуда все время заходят новобранцы, их поток все время растет.

"Все больше россиян понимают, что эта война преступна и ее надо остановить", — отметил собеседник. Он заявил, что российское общество сейчас не уважает дипломатию, а только силу. Эту силу им нужно показать, чтобы они поняли, что "поднявший меч, может от него пасть".

Также "Цезарь" отметил, что он уже находится в розыске на территории РФ, однако его семья находится в безопасном месте в Украине. Он рассказал, что вырос в Сочи, затем переехал в Санкт-Петербург, где работал тренером по фитнесу на протяжении 20 лет. Кроме того, был членом многих правых групп, среди которых Русское имперское движение и Народное ополчение.

"Я долгое время был целью российских спецслужб. Меня несколько раз арестовывали, но ни разу не посадили", — сказал он.

По его словам, сейчас в РФ, наверное, об этом сожалеют.

Напомним, что 23 мая в легионе "Свобода России" заявили об уничтожении роты ВС РФ в Белгородской области. Партизаны рассказали об успехах в боях с силовиками ФСБ и российскими военными. Легионеры считают достигнутыми цели своей операции, в том числе создание "демилитаризованной зоны" вблизи границы с Украиной.

Кроме того, бывший депутат Госдумы РФ и российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что операция в Белгородской области вдохновила россиян бороться. Он уверен, что 22 мая впоследствии станет национальным праздником в свободной стране. Он рассказал, что на территории РФ распространяется партизанское движение.