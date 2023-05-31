Мобилизация в Украине: что делать, если в военкомат вызвали по телефону

Повестки должны вручаться лично, чтобы военнообязанный мог подтвердить факт получения, подписавшись на ней.

В условиях действующего в Украине военного положения и всеобщей мобилизации возникает вопрос о способах вручения повесток. Юрист Константин Гритчин дает разъяснения относительно возможности получения повестки по телефону или через SMS-сообщение, пишет Telegraf.

По словам Гритчина, в Украине повестки должны вручаться исключительно лично, поскольку военнообязанный должен подтвердить факт получения, подписавшись на ней.

Эксперт отмечает, что если повестка оставляется через SMS-сообщение или сообщается о ее вручении по телефону, то невозможно составить акт об отказе от получения повестки.

"Повестка, оставленная в почтовом ящике, переданная по телефону или через родственников, не считается доставленной в срок и не обладает юридической силой. В таком случае отказ от явки по такой повестке не будет нести юридических последствий", — поясняет юрист.

Эксперт подчеркивает, что военнообязанный имеет право не являться в военкомат до тех пор, пока ему не будет вручена повестка соответствующим образом.

Напомним, с 1 июня в Украине вступают в силу более строгие правила мобилизации, сообщил руководитель территориального центра комплектования и соцподдержки города Бурынь Сергей Павлов.

В дополнение к этому, стоит отметить, что 26 мая президент Украины, Владимир Зеленский, подписал два закона, которые направлены на упрощение процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации.