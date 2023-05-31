Ради паспортов РФ: оккупанты усилили "промывку мозгов" молодежи в Донецкой области, — ЦНС

Для того, чтобы милитаризировать молодежь, россияне на временно оккупированных территориях будут открывать организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ".

Российские оккупанты ищут новые способы навязывания кремлевской идеологии молодежи на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское влияние с целью милитаризации молодежи.

Представители национального сопротивления сообщают, что на временно оккупированных территориях планируют открыть региональные отделения якобы общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РФ".

Таким образом оккупационные "администрации" стремятся навязать молодым людям желание получить российские паспорта.

Напомним, в начале мая в Институте изучения войны сообщили, что в Кремле решили распространить среди российских пропагандистов методички, которые помогут оправдать новое поражение ВС РФ, когда начнется контрнаступление ВСУ.

Также напомним, 30 мая стало известно, что российские захватчики начали вывозить детей из временно оккупированных территорий в РФ под предлогом предоставления медицинской помощи или "профилактических" медицинских осмотров детей.