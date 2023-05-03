Кремль уже раздал методички: пропаганда готова оправдываться за новые поражения ВС РФ, — ISW

Прокремлевские СМИ должны делать акцент на то, что Запад поддерживает Украину и поставляет ей оружие. Если же контрнаступление ВСУ будет неудачным — россиянам расскажут, как ВС РФ сдержали натиск превосходящего по силам противника.

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В Кремле решили распространить среди российских пропагандистов методички, которые помогут оправдать новое поражение ВС РФ, когда начнется контрнаступление ВСУ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 2 мая говорится, что в Кремле хотят смягчить потрясение в российском обществе, а также оправдаться за то, что ВС РФ встают в глухую оборону. Так, оппозиционное издание "Медуза" смогло получить методичку, котором пропагандистам рекомендуется "не снижать ожиданий в отношении объявленного украинского контрнаступления", а также не говорить о том, что ВСУ якобы не готовы.

Вместо этого, как сообщается, прокремлевские СМИ должны делать акцент на то, что Запад поддерживает Украину и поставляет ей оружие. Таким образом пропагандисты потом смогут объяснить, почему ВСУ смогли добиться успеха.

Если же контрнаступление не удастся, то россиянам расскажут о том, как ВС РФ сдержали натиск превосходящего по силам противника.

В отчете говорится, что в Москве ожидают, что контрнаступление Украины будет успешным.

"Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений в Херсоне и Харькове, которые вызвали драматические потрясения и деморализацию как в российских вооруженных силах, так и в российском информационном пространстве", — сказано в отчете.

Напомним, что по словам российского оппозиционера Андрея Пионтковского, в Кремле могут перекрутить все так, будто бы российские войска "героически отступят" не в связи с контрнаступлением ВСУ, а чтобы ликвидировать последствия некой катастрофы и спасти людей.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия скоро заявит о техногенной катастрофе. Он уверен, что российское общество все сложнее убеждать в успехе "спецоперации". Кремлю придется сместить общественное внимание на борьбу с катаклизмом — к которой привлекут российских солдат.

Кроме того, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Путин может объявить об окончании "СВО" уже 9 мая. По его словам, российское военно-политическое руководство прикажет войскам войти в режим глухой обороны на уже оккупированных территориях Украины.