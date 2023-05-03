В Кремле хотят оправдать новый "жест доброй воли" катастрофой на АЭС, — эксперт (видео)

По словам российского оппозиционера Андрея Пионтковского, в Кремле могут перекрутить все так, будто бы российские войска "героически отступят", чтобы ликвидировать последствия некой катастрофы и спасти людей.

Related video

В России уже смирились с тем, что ВС РФ проиграли войну с Украиной. Именно поэтому в Кремле решили начать готовить очередной "жест доброй воли". Его собираются прикрыть в информационном поле техногенной катастрофой в самой РФ. Об этом рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

По словам Пионтковского, уровень преступности властей в РФ позволит отвлечь внимание населения от происходящего на фронте. К примеру, может планироваться инцидента на атомной станции.

"Будто бы нужно будет спасать эту атомную станцию, а потому в качестве "жеста доброй воли" предлагают прекращение огня", — сказал Пионтковский.

По его словам, в Кремле готовы пойти на такой циничный "маневр". Более того, они могут перекрутить все так, будто бы российские войска "героически отступят", чтобы ликвидировать последствия некой катастрофы и спасти людей.

Кроме того, Пионтковский высказал мнение о гарантиях безопасности Украины после войны. По его словам, для НАТО будет выгодно принять в свои ряды Украину, так как ее армия единственная в Европе, которая имеет боевой опыт.

"НАТО было создано 75 лет назад для защиты Европы от надвигающихся с Востока орд. Эту задачу сейчас выполняет героическая армия Украины", — отметил Пионтковский.

Пионтковский о "жесте доброй воли" РФ (смотреть с 9 минуты)

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия скоро заявит о техногенной катастрофе. Он уверен, что российское общество все сложнее убеждать в успехе "спецоперации". Кремлю придется сместить общественное внимание на борьбу с катаклизмом — к которой привлекут российских солдат.

Еще сообщалось, что в "Энергоатоме" заявили, что в преддверии контрнаступления ВСУ так называемое "руководство" ЗАЭС экстренно берет отпуска. Из-за критической нехватки персонала на атомной электростанции, псевдоруководителей не отпускают. При этом "директор" станции Юрий Черничук сбежал в Крым еще 1 мая.