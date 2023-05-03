Кремль уже роздав методички: пропаганда готова виправдовуватися за нові поразки ЗС РФ, — ISW

Прокремлівські ЗМІ мають наголошувати на тому, що Захід підтримує Україну та постачає їй зброю. Якщо ж контрнаступ ЗСУ буде невдалим — росіянам розкажуть, як ЗС РФ стримали натиск супротивника, що перевершує їхню силу.

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У Кремлі вирішили поширити серед російських пропагандистів методички, які допоможуть виправдати нову поразку ЗС РФ, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 2 травня йдеться про те, що в Кремлі хочуть пом'якшити потрясіння в російському суспільстві, а також виправдатися за те, що ЗС РФ встає в глуху оборону. Так, опозиційне видання "Медуза" змогло отримати методичку, якій пропагандистам рекомендується "не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу", а також не говорити про те, що ЗСУ нібито не готові.

Натомість як повідомляється, прокремлівські ЗМІ мають наголошувати на тому, що Захід підтримує Україну та постачає їй зброю. Так пропагандисти потім зможуть пояснити, чому ЗСУ змогли досягти успіху.

Якщо ж контрнаступ не вдасться, то росіянам розкажуть про те, як ЗС РФ стримали натиск противника, що перевершує їхню силу.

У звіті йдеться, що в Москві очікують, що контрнаступ України буде успішним.

"Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння й деморалізацію як у російських збройних силах, так і в російському інформаційному просторі", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що, за словами російського опозиціонера Андрія Піонтковського, у Кремлі можуть перекрутити все так, нібито російські війська "героїчно відступлять" не через контрнаступ ЗСУ, а щоб ліквідувати наслідки якоїсь катастрофи та врятувати людей.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія незабаром заявить про техногенну катастрофу. Він упевнений, що російське суспільство дедалі складніше переконувати в успіху "спецоперації". Кремлю доведеться усунути громадську увагу на боротьбу з катаклізмом, до якого залучать російських солдатів.

Крім того, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Путін може оголосити про закінчення "СВО" вже 9 травня. За його словами, російське військово-політичне керівництво накаже військам увійти до режиму глухої оборони на вже окупованих територіях України.