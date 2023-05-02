"Жест доброї волі": Резніков переконаний, що Росія незабаром заявить про техногенну катастрофу

На думку міністра оборони, російське суспільство дедалі складніше переконувати в успіху "спецоперації". Кремлю доведеться звернути увагу громадян на боротьбу з катаклізмом — до якої залучать російських солдатів.

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Поразки на полі бою можуть призвести Росію до озвучування чергового "жесту доброї волі" під приводом техногенної катастрофи. Про це заявив 2 травня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".

Резніков вважає, що зараз Кремль шукає варіанти різних сценаріїв, яким чином донести та виправдати всередині свого суспільства успіхи української армії, наприклад, обіграти "жест доброї волі", який буде мати вигляд, наприклад, як боротьба з якимось катаклізмом.

"Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже звучать фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші території, що знову прибули", — наголосив міністр оборони.

При цьому Резніков зазначив, що він упевнений у черговому успіху ЗСУ, а це створює для Росії проблему, як "подавати" таку інформацію народу.

"У них теж перегріті були очікування: Київ за три дні і так звана "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом все складніше... Це не мій прогноз, а роздум, але все ж таки я не здивуюся, якщо у них з'явиться у сценарії якась проблема у вигляді великої техногенної катастрофи на території Росії", — зазначив голова оборонного відомства.

Резніков припустив, що в найближчому майбутньому в Росії можуть оголосити про катастрофу, яка може статися з якоюсь електростанцією, гідроелектростанцією або АЕС, котра загрожуватиме ризиками для місцевого населення і вимагатиме негайного втручання уряду та акумуляції ресурсів, у тому числі військових, усередині країни.

"І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", — підсумував він.

Нагадаємо, 1 травня міністр оборони заявив, що західні країни не поспішають з поставками F-16 в Україну, тому що таку авіацію знадобиться підтримувати в робочому стані, а також комплектувати ракетами та бомбами, а це дуже дорого.

Також Резніков назвав три головні фактори для успішного контрнаступу української армії та висловив переконання, що майбутня операція ЗСУ буде вдалою.