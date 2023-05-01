"Фінішна пряма": Резніков назвав три ключові умови для початку контрнаступу ЗСУ

Глава Міноборони України висловив упевненість у тому, що український контрнаступ буде вдалим, оскільки для цього багато чого зроблено.

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Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про очікуваний контрнаступ Збройних сил України, заявивши, що він має бути ретельно спланований і продуманий. Про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону 1 травня.

За словами глави українського оборонного відомства, контрнаступ ЗСУ залежить від трьох ключових факторів.

Першою складовою успіху на полі бою є накопичення достатньої кількості необхідної зброї.

Другим чинником міністр назвав якісну підготовку особового складу української армії. Він зазначив, що кожен військовослужбовець має отримати відповідну підготовку й добре знати план на своєму рівні.

Остання умова, про яку згадав Резніков, полягає в безперервному забезпеченні та відновленні всього, що необхідно українським військовослужбовцям. Ідеться про боєприпаси, амуніцію, паливо, одяг та інші речі.

Як зазначив глава Міноборони України, однією з ключових тем є обслуговування та забезпечення техніки. За його словами, на сьогодні вже сформовано три лінії обслуговування та ремонту.

"Я вважаю, що на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати: "Так, все готово". А далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою Генеральному штабу, Головкому та його команді буде зрозуміло, як, де й коли", — сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, що 1 травня Олексій Резніков також заявив, що погрози РФ викликають великі сумніви, адже ніхто не знає, в якому стані перебуває російський ядерний арсенал. Міністр зазначив, що останнє випробування ядерної зброї РФ проводилося в 1998 році.

Олексій Резніков також пояснив, що союзники України не передають ЗСУ сучасні винищувачі, бо "це найдорожча історія". Водночас він висловив упевненість у тому, що зрештою Київ усе ж таки отримає літаки.

Раніше, 28 квітня, Олексій Резніков заявив, що Київ розпочне діалог із Москвою виключно для того, щоб обговорити капітуляцію та виплати репарацій Україні.