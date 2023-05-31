По предварительным данным, атаки подвергся автомобильному пункту пропуска "Погар". Обстрел якобы продолжался 30 минут и повреждения зданий.

В России на территории Брянской области утром 31 мая было неспокойно — бой продолжался в районе пограничного пункта "Погар". Об этом сообщает "Baza".

Как сообщает издание, ВСУ обстреляли автомобильный пограничный пункт из танка.

"Обстрел начался около половины шестого утра и длился 30 минут. Всего было выпущено 10 снарядов. В результате атаки поврежден магазин Duty Free и бокс осмотра", — говорится в сообщении.

Другое российское издание "Shot" проинформировало, что ВСУ якобы два часа атаковали Климовский район Брянской области — забросали взрывчаткой и ссылали дроны-камикадзе.

"Первая атака произошла накануне около 19:00: в МОП "Новые Юрковичи" прилетел беспилотник-камикадзе и взорвался. Примерно за полтора часа начали сыпаться боеприпасы на село Куршановичи (12 км от границы). В общей сложности "злые птички" сбросили две взрывчатки" – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки дронов нет.

Напомним, что 29 мая росСМИ сообщили, что ВСУ полтора часа обстреливали село Чуровичи Климовского района Брянской области (11 км от украинской границы). Беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку и повредил припаркованный КамАЗ.

Ранее росСМИ сообщили, что на территорию населенного пункта Сушаны Брянской области РФ проникла диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из украинских бойцов.