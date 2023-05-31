Китайский истребитель J-16 дерзко перехватил американский самолет-разведчик RC-135 (видео)

В ВВС США заявили, что действия китайского летчика были неоправданно агрессивны, а они выполняли обычную операцию в международном воздушном пространстве.

По данным Пентагона, китайский многоцелевой истребитель Народно-освободительной армии J-16 недавно выполнил неоправданно агрессивный маневр вблизи американского разведчика RC-135. Об этом сообщает The War Zone.

Инцидент стал последним в серии столкновений между китайской армией и США с союзниками. Событие произошло над Южно-Китайским морем. В Индийско-Тихоокеанском командовании США сообщили, что 26 мая китайский летчик пролетел прямо перед носом RC-135, что заставило американский самолет пролететь из-за его турбулентности.

Американский самолет выполнял безопасные и обычные операции над Южнокитайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом. Также в командовании Штатов опубликовали видео, как происходил китайский маневр. Некоторые аналитики полагают, что J-16 мог запустить "ловушки", однако это могло быть бликом от солнца.

Кадр типичного перехвата "ушиб головой"

Также в Министерстве обороны Тайваня был опубликован снимок, что истребитель J-16 заходил в зону распознавания ПВО. Он был один. В издании отмечают, что у летчиков RC-135 есть специальные инструкции, как действовать в случае турбулентности в следе. Китайский маневр известен под названием "ушиб головой" (head-butt). Он состоит в том, что самолет становится перед носом другого и начинает перехват. Иногда такие маневры происходят на малом расстоянии.

Напомним, 23 мая Командование Восточного театра действий НОАК получили партию истребителей J-16.

27 мая китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив. Эксперты полагают, что это могла быть демонстрация силы острова.