Конфликт накаляется: китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив

Эксперты считают действия армии Китая демонстрацией силы и посланием для Тайваня, который недавно получил ракеты Stinger от США.

Related video

Флотилия Военно-морских сил Китая во главе с авианосцем "Шаньдун" 27 мая прошла через Тайваньский пролив. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на министерство обороны Тайваня.

Около полудня "Шаньдун" в сопровождении еще двух кораблей пересек Тайваньский пролив, придерживаясь средней линии, которая служит неофициальной границей между Китаем и Тайванем. Тайваньские военные следили за флотилией со своих военных судов и самолетов, готовясь "реагировать соответствующим образом". Армия Китая не прокомментировала ситуацию на официальных страницах в социальных сетях.

Как отмечает издание Global Times, китайские корабли прошли через пролив на фоне высокой активности боевой техники вокруг Тайваня после передачи последнему переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger из США. За последние сутки тайваньские военные заметили вокруг острова 10 кораблей и 33 самолета армии Китая, приблизившихся с разных направлений — гораздо больше, чем обычно. При этом 8 истребителей пересекли срединную линию пролива.

Эксперты из материкового Китая заявили, что Тайваньский пролив является кратчайшим маршрутом для базирующегося на юге авианосца, направляющегося на север либо для учебных миссий, либо для технического обслуживания. Однако появление "Шаньдуна" около границы может служить предупреждением для тайваньских властей.

В апреле "Шаньдун" участвовал военных учениях Китая вокруг Тайваня, действуя в западной части Тихого океана. В марте авианосец прошел через Тайваньский залив всего за несколько часов до того, как должны были состояться переговоры глав Китая и США. Китай продолжил военные действия в меньших масштабах вокруг Тайваня после официального прекращения военных учений в прошлом месяце.

В апреле Китай заявил о своих правах на Тайвань, который считает своей территорией. Министр иностранных дел КНР отметил, что страна готова отстаивать свою территориальную целостность.

В мае разведка США доложила, что Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня. Глава КНР Си Цзиньпин призвал своих военных к повышенной готовности, хотя пока старается избежать вооруженного конфликта и решить вопрос мирно.