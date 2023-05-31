"Было без шансов": десантники ВСУ за 15 минут выбили окупантов с позиций под Бахмутом (фото)

Штурм вражеских позиций на Бахмутском направлении украинские десантники вели на расстоянии 5 метров, продемонстрировав свое превосходство над противником в стрелковых боях.

В районе Бахмута Донецкой области украинские десантники штурмовали позиции российских оккупантов в ближнем бою. В результате захватчики остались и без позиций, и без личного состава. О бое десантников 80-й бригады ОДШБр рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Бой длился 15 минут. Я потратил 4 магазина и 20 гранат. Был ближний контакт — на расстоянии 5 метров. Половину окупантов мы положили в окопах, а затем заходили в их блиндажи и уничтожали", — вспоминает командир десантно-штурмового отделения Назар.

По словам десантников, у них есть преимущества над врагом в стрелковых боях и они пугают оккупантов молниеносными штурмами.

"Мы доминируем в стрелковых боях и наводим на противника ужас. С помощью квадрокоптеров постоянно мониторим ситуацию. Противник не сильно обучен стрелять. Было без шансов, мы их загнали в угол с флангов. Наше отделение захватило две позиции и уничтожило противника под Бахмутом", — рассказал командир отделения.

Бойцы 80-й бригады ОДШБр ВСУ на Бахмутском направлении.

Напомним, что под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, бойцы Сил обороны разгромили ВС РФ. Бой длился более 10 часов. Штурму украинских позиций россиянам предшествовал артобстрел, далее пограничников и бойцов ВСУ враг забрасывал из дронов боеприпасами с аэрозолями раздражающего действия.

В Запорожье 20-летний нацгвардеец, прозванный "Запорожским мстителем", сбил свой 7-й по счету самолет ВС РФ. Он попал в него с ПЗРК "Игла".