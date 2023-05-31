"Было без шансов": десантники ВСУ за 15 минут выбили окупантов с позиций под Бахмутом (фото)
Штурм вражеских позиций на Бахмутском направлении украинские десантники вели на расстоянии 5 метров, продемонстрировав свое превосходство над противником в стрелковых боях.
В районе Бахмута Донецкой области украинские десантники штурмовали позиции российских оккупантов в ближнем бою. В результате захватчики остались и без позиций, и без личного состава. О бое десантников 80-й бригады ОДШБр рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Бой длился 15 минут. Я потратил 4 магазина и 20 гранат. Был ближний контакт — на расстоянии 5 метров. Половину окупантов мы положили в окопах, а затем заходили в их блиндажи и уничтожали", — вспоминает командир десантно-штурмового отделения Назар.
По словам десантников, у них есть преимущества над врагом в стрелковых боях и они пугают оккупантов молниеносными штурмами.
"Мы доминируем в стрелковых боях и наводим на противника ужас. С помощью квадрокоптеров постоянно мониторим ситуацию. Противник не сильно обучен стрелять. Было без шансов, мы их загнали в угол с флангов. Наше отделение захватило две позиции и уничтожило противника под Бахмутом", — рассказал командир отделения.
Напомним, что под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, бойцы Сил обороны разгромили ВС РФ. Бой длился более 10 часов. Штурму украинских позиций россиянам предшествовал артобстрел, далее пограничников и бойцов ВСУ враг забрасывал из дронов боеприпасами с аэрозолями раздражающего действия.
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