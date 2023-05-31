"Було без шансів": десантники ЗСУ за 15 хвилин вибили окупантів з позицій під Бахмутом (фото)

Штурм ворожих позицій на Бахмутському напрямку українські десантники вели на відстані 5 метрів, продемонструвавши свою перевагу над противником у стрілецьких боях.

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В районі Бахмута на Донеччині українські десантники штурмували позиції російських окупантів у ближньому бою. В результаті загарбники залишилися і без позицій, і без особового складу. Про бій десантників 80-ї бригади ОДШБр розповіли у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Бій тривав 15 хвилин. Я витратив 4 магазини та 20 гранат. Був ближній контакт — на відстані 5 метрів. Половину окупантів ми поклали в окопах, а далі заходили в їхні бліндажі та знищували", – згадує командир десантно-штурмового відділення Назар.

За словами десантників, вони мають переваги над ворогом у стрілецьких боях та лякають окупантів блискавичними штурмами.

"Ми домінуємо у стрілецьких боях і наводимо на противника жах. За допомогою квадрокоптерів постійно моніторимо ситуацію. Противник не сильно навчений стріляти. Було без шансів, ми їх загнали в кут з флангів. Наше відділення захопило дві позиції та знищило противника під Бахмутом", — розповів командир відділення.

Бійці 80-ї бригади ОДШБр ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що під Авдіївкою попри хімічну атаку бійці Сил оборони розгромили ЗС РФ. Бій тривав понад 10 годин. Штурму українських позицій росіянами передував артобстріл, далі прикордонників і бійців ЗСУ ворог закидав з дронів боєприпасами з аерозолями дратівливої дії.

На Запоріжжі 20-річний нацгвардієць, якого прозвали "Запорізький месник" збив свій 7-й за рахунком літак ЗС РФ. Він поцілив в нього з ПЗРК "Ігла".