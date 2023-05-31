ВС РФ нанесли удар по ШУ "Покровское" в Донецкой области: есть жертвы, — СМИ

В настоящее время, по информации журналистов, известно об одной погибшей женщине и одном раненом мужчине. На месте попаданий работают спасатели.

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли село Удачное Покровского района. Об этом сообщают в телеграм-канале "Вчасно. Новини війни".

"В селе Удачное Покровского района в результате вражеского удара пострадало одно из предприятий — ШУ "Покровское" ВВС-1. Сейчас известно об одной погибшей женщине и одном травмированном мужчине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте попаданий сейчас работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пока официальных комментариев по поводу обстрела Удачного нет.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский попал под обстрел в районе Соледара. Украинские генералы не боятся приезжать в бойцы на передовую. Они ободряют их и находятся вместе с ними под российскими обстрелами.

Ранее сообщалось, что 31 мая сообщили, что Брянскую область атаковали около 10 дронов. Часть беспилотников была сбита, часть перехватили средства РЭБ. Обошлось без человеческих жертв.