Сырский попадал под обстрел в районе Соледара: в командовании озвучили детали

Командующий Сухопутными войсками часто приезжает к бойцам на передовую и отдает команды под обстрелами. Визиты генерала сильно раздражают и пугают врага, отметил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский отдавал команды под обстрелами. Об этом сказал 31 мая "24 каналу" спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, украинские генералы не боятся приезжать к бойцам на передовую. Они подбадривают их и находятся вместе с ними под российскими обстрелами.

Сергей Череватый отметил, что несколько месяцев назад Сырский попал под обстрел возле Соледара.

"Отдавались команды генералом Сырским непосредственно под обстрелами, это было заметно. Все понимают, что это все вместе дают отпор врагу и побеждают. Это самое главное", – подчеркнул спикер.

Череватый добавил, что поездки высшего военного начальства предшествуют хорошим известиям на фронте.

"Визиты командующего Сухопутными войсками на линию фронта очень раздражают и пугают врага. Именно генерал Сырский был автором Киевской, Харьковской и Лиманской операций", — отметил он.

Напомним, что россияне 30 мая объявили в розыск Александра Сырского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Статьи Уголовного кодекса РФ, которые инкриминируют военачальникам, не уточнили.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что таким образом враг давит на командующих, которые успешно противостоят агрессору.

Сырский 29 мая объявил о скором начале активных наступательных действий украинской армии. Конкретные задачи на подготовку уже поставлены.