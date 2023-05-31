Сирський потрапив під обстріл у районі Соледара: у командуванні озвучили деталі

Командувач Сухопутними військами часто приїжджає до бійців на передову та віддає команди під обстрілами. Візити генерала сильно дратують і лякають ворога, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Related video

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України, генерал Олександр Сирський віддавав команди під обстрілами. Про це сказав 31 травня "24 каналу" речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, українські генерали не бояться приїжджати до бійців на передову. Вони підбадьорюють їх і перебувають разом із ними під російськими обстрілами.

Сергій Череватий зазначив, що кілька місяців тому Сирський потрапив під обстріл біля Соледара.

"Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами, це було помітно. Усі розуміють, що це всі разом дають відсіч ворогові та перемагають. Це найголовніше", — наголосив спікер.

Череватий додав, що поїздки вищого військового начальства — це передвісники добрих новин з фронту.

"Візити командувача Сухопутних військ на лінію фронту дуже дратують і лякають ворога. Саме генерал Сирський був автором Київської, Харківської та Лиманської операцій", — зазначив він.

Нагадаємо, що росіяни 30 травня оголосили в розшук Олександра Сирського та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Статті Кримінального кодексу РФ, які інкримінують воєначальникам, не уточнили.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що так ворог тисне на командувачів, які успішно протистоять агресору.

Сирський 29 травня оголосив про швидкий початок активних наступальних дій української армії. Конкретні завдання для підготовки вже поставили.