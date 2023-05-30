Слідом за Залужним: у РФ оголосили в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського

На сайті Міністерства внутрішніх справ Росії не сказано про те, що спричинило оголошення в "розшук" Сирського та в скоєнні яких "злочинів" його підозрюють.

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У Росії оголосили в розшук командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у вівторок, 30 травня.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу", — йдеться в картці Сирського.

Стаття, за якою його розшукують, невідома.

Олександра Сирського, як і Валерія Залужного, у РФ оголосили в розшук

Яких українських командирів РФ звинувачує в скоєнні "злочинів"

Зауважимо, що 30 травня профільне міністерство РФ оголосило в розшук і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Стаття КК РФ, яку інкримінують головнокомандувачу, невідома.

Звинувачувати Валерія Залужного в скоєнні злочинів Росія почала ще минулого року. Тоді Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактами застосування заборонених засобів і методів війни, фігурантом якої став і Залужний. Його підозрюють у скоєнні "злочинів", пов'язаних із Маріуполем.

Крім того, 26 травня голова Слідкому РФ, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку, заявив, що російська сторона притягує до відповідальності Валерія Залужного, Сергія Наєва й Олександра Сирського.

За версією РФ, командири ЗСУ нібито обстрілювали будинки "населення Донбасу" та критичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Нагадаємо, що 24 травня російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію про "травму голови", нібито отриману Валерієм Залужним під Херсоном. За їхніми словами, головнокомандувач ЗСУ переніс трепанацію черепа. Крім того, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що головнокомандувач ЗСУ міг бути убитий або поранений. У Міноборони України спростували ці дані.

Раніше, 11 травня, російські ЗМІ також почали розповсюджувати в мережі інформацію про те, що голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський були нібито заарештовані через розбіжності з президентом України Володимиром Зеленським.