Задачи определены: Сырский анонсировал скорое контрнаступление ВСУ

По словам командующего Сухопутных войск, он провел встречи с командирами подразделений из "горячих точек", обсудив сценарии начала деоккупации территории Украины.

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Украинские защитники продолжают удерживать занятые рубежи на Лиманском направлении, не давая российским оккупантам продвинуться вперед. Об этом 29 мая сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского и Торского, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", — написал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что провел встречу с командирами подразделений и частей, которые сейчас выполняют задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Сырский обсудил с военными возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

Также командующий наградил на передовой украинских защитников из 10-й огшбр, 54-й омбр, 81-й одшбр, 95-й одшбр и 92й омбр.

"Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, (поэтому сейчас − ред.) определил конкретные задачи на подготовку к ним", — подытожил Сырский.

Напомним, 24 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута.

Также, 18 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский отметил эффектную работу бойцов 54 ОМБр, которые показали как уничтожают вражескую технику с воздуха.