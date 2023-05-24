Успехи на флангах: Сырский рассказал о достижениях украинских защитников под Бахмутом (видео)

По словам командующего Сухопутных войск, украинские бойцы продолжают брать в плен наемников частных военных компаний.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сырского, опубликованном в среду, 24 мая.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута", — сказано в сообщении.

Сырский также опубликовал видео с пленным наемником частной военной компании "Ветеран". Военнопленный заявил, что его основной мотивацией для участия в войне был финансовый интерес. З8-летнего Дениса Попкова из Ульяновска взяли в плен на Бахмутском направлении бойцы 3 ОШБр. Он надеялся попасть в роту обеспечения, но, вместо этого, оказался на передовой. При этом наемник пожаловался, что его оправили на фронт без подготовки.

"У меня по алиментам очень большой долг — денег надо было заработать. Мне либо садиться в тюрьму, либо сюда идти… Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас загрузят в "Камаз" и больше никто нас не увидит", — рассказал военнопленный Попков.

В своем отчете от 23 мая аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что пресс-служба Генштаба ВСУ впервые с декабря 2022-го не упомянула о боях в Бахмуте, что, по их мнению, может говорить о новых продвижениях ЧВК "Вагнер" в городских районах.

Напомним, 24 мая в ВСУ сообщили, что бойцы Сил обороны Украины продолжают операцию под Бахмутом. Каждый метр территории отбивается в тяжелых боях.

Также 24 мая СМИ писали, что история Бахмута не окончена, российские войска вскоре потеряют оккупированные территории.