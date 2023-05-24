Успіхи на флангах: Сирський розповів про досягнення українських захисників під Бахмутом (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, українські бійці продовжують брати в полон найманців приватних військових компаній.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію та досягли успіхів на флангах Бахмута. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сирського, опублікованому у середу, 24 травня.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію та мають успіхи на флангах Бахмута", — сказано в повідомленні.

Сирський також опублікував відео із полоненим найманцем приватної військової компанії "Ветеран". Військовополонений заявив, що його основною мотивацією для участі у війні був фінансовий інтерес. З8-річного Дениса Попкова з Ульяновська взяли в полон на Бахмутському напрямку бійці 3 ОШБр. Він сподівався потрапити в роту забезпечення, але натомість опинився на передовій. При цьому найманець поскаржився, що його виправили на фронт без підготовки.

"У мене за аліментами дуже великий борг — грошей треба було заробити. Мені або сідати у в'язницю, або сюди йти... Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать до "Камазу" і більше ніхто нас не побачить", — розповів військовополонений Попков. .

У своєму звіті від 23 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що пресслужба Генштабу ЗСУ вперше з грудня 2022-го не згадала про бої в Бахмуті, що, на їхню думку, може говорити про нові поступи ПВК "Вагнер" у міських районах.

Нагадаємо, 24 травня у ЗСУ повідомили, що бійці Сил оборони України продовжують операцію під Бахмутом. Кожен метр території відбивається у тяжких боях.

Також 24 травня ЗМІ писали, що історію Бахмута не закінчено, російські війська незабаром втратить окуповані території.