У Генштабі ЗСУ вперше за 5 місяців промовчали про бої в Бахмуті, — ISW

З грудня 2022 року у зведенні Генерального штабу вперше не згадувалися бої за Бахмут. Аналітики пояснили це можливим просуванням ПВК "Вагнер" у місті. У ранковому зведенні Генштабу від 24 травня сказано, що епіцентрами бойових дій є Бахмут та Мар'їнка.

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Військові дослідники з "Інституту вивчення війни" згадали про те, що у пресслужбі ЗСУ повідомили про зниження темпів боїв на Бахмутському напрямку та обмежених контратаках українських військ на флангах міста 23 травня. Про це йдеться у зведенні ISW за 23 травня.

При цьому стверджується, що пресслужба Генштабу ЗСУ вперше з грудня 2022-го не згадала про бої в Бахмуті, що, на думку ISW, може свідчити про нові поступи ПВК "Вагнер" у міських районах.

Водночас Генштаб згадав про невдалий наступ ЗС РФ поблизу населеного пункту Хромове, який знаходиться поблизу Бахмута.

"На Бахмутському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії", — йдеться у вечірній публікації 23 травня.

У ранковому зведенні 24 травня Генштаб також повідомив про безуспішні наступальні дії в районі Хромового, авіаударах у районі Бахмута, Івановського, Білої Гори, Озаранівки та Торецька.

В аналітичному звіті також наводиться повідомлення спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, який розповів, що українські сили просунулися на 200-400 метрів на флангах Бахмута і все ще контролюють деякі будівлі та укріплення на південно-західній частині міської території.

Положення в Бахмуті

Укладачі звіту також послалися на прокремлівського блогера, який стверджував, що ЗСУ просунулися біля Ягідного (за 1 км на північний захід від Бахмута), а російські війська, у свою чергу, вели безуспішні атаки біля Григорівки (8 км від Бахмута) та Іванівського (захід від Бахмута).

Карта порталу Deepstatemap

Нагадаємо, що напередодні, 24 травня, в ISW повідомили про вихід ЗСУ з Бахмута, і що під контролем українських сил залишаються тільки райони прилеглих доріг.

Також з'явилися дані про те, що на зміну ПВК "Вагнер" російське командування надішле до Бахмута недосвідчених солдатів.