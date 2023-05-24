Бойцы ВСУ провели очередной наступательный этап под Бахмутом, – майор Жорин

По словам Максима Жорина, каждый метр территории отбивается в тяжелых боях, поэтому иногда успех, когда бойцы за сутки продвигаются на 100 метров.

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Бойцы сил обороны продолжают операцию под Бахмутом с тяжелыми боями за каждый метр. Об этом сообщает майор ВСУ Максим Жорин, ранее бывший командиром полка "Азов".

Офицер отмечает, что задача военных – окружить Бахмут, чтобы создать невозможные условия для существования российских оккупантов. С северного направления работает 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ, которые во время боев уже столкнулись с:

72 морской стрелковой бригадой;

57 отдельной гвардейской мотострелковой бригадой;

наемниками из "Шторм Z".

Жорин подчеркивает, что оккупанты не отдают позиции "просто так", поэтому иногда даже продвижение на 100 метров является большим успехом. Кроме того, военные почти каждый день берут пленных.

"Понимаем, что они нужны нам для обменов. Всегда даем возможность этим д*билам сдаться. Соглашающихся — забираем, ну а те, кто не хочет в плен, остаются в прошлом", — подытожил майор ВСУ.

В Генеральном штабе заявили, что на Бахмутском направлении кафиры в течение суток безуспешно пытались вести наступательные действия в направлении Хромового. Также были нанесены авиаудары в районе Бахмута.

Примерная карта контроля Бахмута Фото: deepstatemap.live

Напомним, 24 мая в WP писали, что история Бахмута не окончена, российские войска вскоре потеряют оккупированные территории.

23 мая Дмитрий Медведев заявил, что США должны компенсировать РФ ущерб за разрушения в Бахмуте и Мариуполе.