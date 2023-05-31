Нужны антидроновые комплексы: аэропорты РФ начали бояться атаки беспилотников, — росСМИ

Представители нескольких крупных аэропортов РФ, как утверждают журналисты, открыто высказались о проблемах, связанных с защитой авиационных комплексов. Однако решение об установке антидроновых систем должно быть обусловлено "фактической необходимостью", ведь их цена очень высока.

В России отсутствуют установленные регламенты для закупки и установки специализированных защитных средств, которые бы обеспечивали защиту российских аэропортов от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому среди россияне начала распространяться паника. Об этом сообщает российское издание "Известия".

Представители нескольких аэропортов открыто высказались о проблемах, связанных с защитой авиационных комплексов. Аэропорт в городе Пенза подтвердил трудности с закупкой средств защиты, а в аэропорту Храброво в Калининграде заявили об ожидании рекомендаций от Росавиации и Минтранса по этому вопросу. В аэропорту Внуково также указали, что службы транспортной и авиационной безопасности не могут заниматься противовоздушной обороной, так как их основная задача — обеспечить безопасность на земле.

"Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство", — заявил гендиректор компании "Юмирс", которая производит гражданские антидроновые комплексы, Андрей Клюев.

По его словам, аэропорты обращаются к Росавиации с запросами о пояснениях, какими средствами они могут противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

Он отметил, что для начала закупки соответствующего оборудования аэропортам необходимо получить циркуляр от Росавиации, подтверждающий совместимость защитных комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД, которая является национальным провайдером аэронавигации в России. Это указывает на важность установления ясных и конкретных рекомендаций со стороны регулирующих органов в области авиационной безопасности.

"У нашего управления есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов. Скорее всего, это будет некая уже существующая структура в аэропорту — например, занимающаяся локацией", — отметил он, подчеркнув при этом, что для защиты аэродромов стране-агрессору нужны зенитно-ракетные системы.

Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий, Сергей Детенышев, отметил, что, по его оценке, установка одной антидронной точки может обойтись аэропорту от 5 до 25 миллионов рублей. В связи с этим, он подчеркнул, что решение о установке таких систем должно быть обусловлено "фактической необходимостью".

Напомним, что 29 мая жители подмосковного района Внуково заметили в небе неизвестном БПЛА, который кружил над аэропортом.

А 5 мая в Российский Федерации неизвестный беспилотный летательный аппарат пытался совершить атаку на самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот".