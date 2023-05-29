Над аэропортом Внуково под Москвой летал разведывательный БПЛА, — росСМИ

По информации местных журналистов, дрон летал на высоте 20-этажного дома, сделал несколько кругов над взлетно-посадочной полосой, а затем беспрепятственно скрылся.

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Жители подмосковного района Внуково заметили в небе неизвестном БПЛА, который кружил над аэропортом. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает российское медиа Mash.

По информации СМИ, вчера местные жители сообщили в полицию о беспилотнике. По их словам, дрон летал на высоте 20-этажного дома, сделал несколько кругов над взлетно-посадочной полосой, а затем скрылся.

Предположительно, БПЛА вел разведывательную съемку над аэропортом. К делу подключилась полиция.

27 мая в городе Серпухов (Московская область, РФ) местные жители заметили над высотными домами предмет, похожий на беспилотный летальный аппарат.

Напомним, в пятницу, 26 мая, в поселке Майский Белгородского района в РФ раздался взрыв. По официально неподтвержденной информации, в результате атаки беспилотника в Майском админздание получило повреждения. Также появилась информация, что в районе Майского заметили еще один беспилотник. Кому он принадлежит — неизвестно.

А 25 мая беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ. В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание: выбиты окна, иссечены фасад и кровля.