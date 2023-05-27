Летал над домами: под Москвой заметили беспилотный летальный аппарат (фото)

Росмедиа утверждают, что в небе над городом Серпухов летал переоборудованный под камикадзе гражданский беспилотник Mugin-5, который якобы запустили украинские военные.

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В городе Серпухов (Московская область, РФ) местные жители заметили над высотными домами предмет, похожий на беспилотный летальный аппарат. Об это в субботу, 27 мая, написало росмедиа Readovka.

Местные жители, которые увидели пролетающий объект, похожий на дрон, позвонили в МЧС. Российские журналисты не уточнили, приехали ли спасатели на вызов.

В свою очередь само медиа утверждает, что в небе был замечен якобы украинский дрон. Журналисты даже указали модификацию. Они считают, что над городом Серпухов пролетел переоборудованный под камикадзе гражданский беспилотник Mugin-5.

В СМИ отметили, что по техническим характеристикам дальность полета дрона оставляет примерно 400 километров. Его появление в Московской области пропагандисты объяснили тем, что якобы украинским военным удалось увеличить дальность полета БПЛА.

В Московской области в небе над городом Серпухов заметили дрон Фото: Readovka

Напомним, в пятницу, 26 мая, в поселке Майский Белгородского района в РФ раздался взрыв. По официально неподтвержденной информации, в результате атаки беспилотника в Майском админздание получило повреждения. Также появилась информация, что в районе Майского заметили еще один беспилотник. Кому он принадлежит – неизвестно.

А 25 мая беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ. В результате атаки БПЛА было повреждено административное здание: выбиты окна, иссечены фасад и кровля.