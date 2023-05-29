Над аеропортом Внуково під Москвою літав розвідувальний БПЛА, — росЗМІ

За інформацією місцевих журналістів, дрон літав на висоті 20-поверхового будинку, зробив кілька кіл над злітно-посадковою смугою, а потім безперешкодно зник.

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Мешканці підмосковного району Внуково помітили у небі невідомому БПЛА, який кружляв над аеропортом. Про це сьогодні, 29 травня, повідомляє російське медіа Mash.

За інформацією ЗМІ, учора місцеві жителі повідомили у поліцію про безпілотника. За їхніми словами, дрон літав на висоті 20-поверхового будинку, зробив кілька кіл над злітно-посадковою смугою, а потім втік.

Імовірно, БПЛА вів розвідувальну зйомку над аеропортом. До справи підключилася поліція.

27 травня у місті Серпухів (Московська область, РФ) місцеві жителі помітили над висотними будинками предмет, схожий на безпілотний летальний апарат.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, у Бєлгородському районі в РФ пролунав вибух. За офіційно непідтвердженою інформацією, внаслідок атаки безпілотника адмінбудівлі було пошкоджено.

А 25 травня безпілотний літальний апарат скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" у Бєлгородській області РФ. Внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад та покрівлю.