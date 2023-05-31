Укрепит Украину: НАТО может предоставить гарантии безопасности до вступления в Альянс

Эти гарантии включают обеспечение страны необходимым вооружением перед ее присоединением к Альянсу. Такое предложение призвано укрепить безопасность Украины и подчеркнуть поддержку со стороны НАТО в свете текущих геополитических событий.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала предложение о предоставлении Украине ряда гарантий безопасности со стороны членов НАТО. Они включают обеспечение страны необходимым вооружением перед ее присоединением к Альянсу. Такое предложение призвано укрепить безопасность Украины и подчеркнуть поддержку со стороны НАТО. Об этом сообщает издание Тhe Guardian.

Предшествуя предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, запланированному на июль, среди стран-членов возрастают дебаты относительно того, какие формы гарантий безопасности могут быть предложены Украине до полноправного вступления в Альянс.

Президент Европейской комиссии, не углубляясь в подробности, заявила, что исторические прецеденты могут быть использованы для определения будущего статуса безопасности Украины. Возможно, она имела в виду пример нейтралитета, который Финляндия приняла после Второй мировой войны до своего вступления в Европейский Союз.

Она отметила, что члены НАТО готовы предоставить ряд гарантий, которые в совокупности обеспечат сдерживание агрессии через предоставление военного оборудования, способного укрепить Украину против возможных атак со стороны России. Президент Европейской комиссии подчеркнула, что важно, чтобы "друзья будут рядом в долгосрочной перспективе", поддерживая страну в ее безопасности и развитии.

Напомним, 26 мая сообщалось, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат взаимоотношений, направленный на политическую поддержку страны и ее стремления к членству в Альянсе. В то же время, точная дорожная карта для присоединения к НАТО остается отдаленной перспективой.

Ранее, 25 мая, во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности профессор Стэндфордского университета и философ Фрэнсис Фукуяма высказал свое мнение о том, что Украина имеет потенциал стать полноправным членом НАТО после восстановления контроля над Херсонской и Запорожской областями.