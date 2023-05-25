Украина может вступить в НАТО после деоккупации двух областей, — Фукуяма (видео)

Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что прекращение боевых действий на территории Украины возможно только после "зачистки" от ВС РФ южных областей. Это заставит Путина в страхе перед потерей Крыма остановить войну.

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Украина может стать полноправным членом НАТО, если украинские военные вернут под контроль Киева Херсонщину и Запорожскую область. Такое мнение выразил философ и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности в четверг, 25 мая.

Профессор предостерег Украину от любых мирных переговоров с Москвой. Он считает, что, пока при власти находится Владимир Путин, любое соглашение о прекращении огня будет использовано ВС РФ для передышки и планирования нового наступления.

Выступая на форуме, Фукуяма объяснил, почему успешное контрнаступление ВСУ так важно для дальнейшего сценария российско-украинской войны.

По его мнению возвращение под контроль ВСУ оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей поможет Украине:

восстановить экспорт продукции из черноморских портов;

спасти тех украинцев, которые сейчас находятся на оккупированных ВС РФ территориях;

перережет России возможности для поставок в Крым. Ведь возвращение Украиной этих территорий заблокирует сухопутный коридор России в Крым.

Фрэнсис Фукуяма также выразил мнение, что деоккупация юга Украины позволит получить не формальное мирное соглашение, а основательное перемирие. По мнению профессора, Кремль сам предложит перемирие, чтобы не потерять Крым во время контрнаступления ВСУ.

"Это может побудить Путина прекратить атаки на Украину, разблокировать украинские порты на длительной основе и прекратить террористические ракетные атаки на украинские города", — подытожил эксперт.

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Напомним, 23 мая у Зеленского допустили мирный договор с РФ. По словам Михаила Подоляка, переговоры о мире с современной Россией пока невозможны — для этого там должен смениться политический строй.

Кроме того в этот же день иностранны СМИ написали о том, что мирный план Африки не предусматривает вывод войск РФ из Украины. Хотя лидер ЮАР Сирил Рамафоса убежден, что основой для продолжительного мира должен стать именно план Африки. Его представят в начале июня во время официального визита в Украину.