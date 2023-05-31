Требование сегодняшнего дня: в ВМС Украины заявили о создании Корпуса морской пехоты

Вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что личный состав морских пехотинцев будет увеличен за счет создания новых бригад и других подразделений — артиллерийских, обеспечения и поддержки.

Вооруженные силы Украины нуждаются в создании мощного подразделения морских пехотинцев с целью освобождения оккупированных территорий вдоль побережья, рек, лиманов, заливов и морских границ. В числе основных задач Корпуса морской пехоты будут захват вражеских плацдармов, а также охрана морских баз и портов. Об этом заявил 31 мая командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в эфире телемарафона.

"Мы — морское государство, у нас очень протяженная береговая полоса — более 2700 километров, из них 1700 километров морской границы. Все наше побережье — вместе с реками, лиманами, заливами, портами, нуждается в защите", — отметил военачальник.

По его словам, сложившаяся ситуация требует немедленно сформировать мощный организм с полноценной системой управления, который будет оснащен вооружением и техникой. Это подразделение будет выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Создание Корпуса морпехов еще обусловлено тем, что, например, до захвата плацдарма должна быть проведена сложная десантная операция. И поскольку после его захвата дальнейшее продвижение вперед потребует определенной самостоятельности управления и принятия решений, поэтому и нужен такой корпус.

Неижпапа также добавил, что Корпус будет вооружен плавающей бронетехникой, а средствами доставки этой техники послужат корабли ВМС ВС Украины. Кроме того личный состав Морской пехоты будет увеличен за счет создания новых подразделений — артиллерийских, обеспечения и поддержки.

Все эти планы реализуются уже сейчас, у нас нет времени ждать завершения войны, — подчеркнул вице-адмирал.

Напомним, Военно-морские силы получили на вооружение малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Буча". Как сообщили 26 мая в АрмияInform, катер оснащен двумя 30-мм пушками, автоматическим гранатометом и ПТРК "Барьер".

В феврале командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинским защитникам предстоит освободить в Черном море 70 000 кв. километров общеэкономической зоны.