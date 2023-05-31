РФ производит 2-5 ракет в сутки: эксперт рассчитал ракетный потенциал оккупантов

По мнению эксперта Александра Коваленко, Украина имеет очень высокий потенциал, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку производственные мощности стран-союзников Украины на порядок выше, чем у России.

Ракетный потенциал России для обстрела украинских городов не закончится никогда, поскольку эта страна сама является производителем ракет. Об этом в среду, 31 мая, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, по Украине за период с 28 апреля по 29 мая было запущено 198 ракет разной номенклатуры, из которых 177 были сбиты, что показывает, что эффективность украинской ПВО составила 95%.

Также Коваленко отметил, что в период с 9 марта по 28 апреля РФ почти не осуществляла массовых обстрелов Украины, поскольку к тому моменту она занималась накоплением своего боевого комплекса.

"Неоднократно я отмечал, что средний показатель накопления БК у россиян составляет 2-5 ракет в сутки ракетами разной номенклатуры. Таким образом, оккупанты, за указанный период с 9 марта по 28 апреля, могли накопить боекомплект от 100 до 250 ракет. А за период с 28 апреля по 29 мая накопительный потенциал ракетного боекомплекта РФ мог быть от 60 до 150 ракет разной номенклатуры", — пишет эксперт.

Также Коваленко отметил, что под понятием "разная номенклатура" он имеет в виду разные типы ракет. В настоящее время, по его словам РФ может производить Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, Х-47М2, "Кинжал" и т.д.

При оценке возможностей Украины он уточнил, что для сбития российских ракет Украина имеет очень высокий потенциал, поскольку производственные мощности стран-партнеров Украины на порядок выше, чем у России. При этом союзники Киева имеют возможность их наращивать, а враг — с большим трудом.

Вместе с тем эксперт указал, что сейчас у России на порядок меньше ракет, чем было по состоянию на 23 февраля 2022 года, и восстановить этот потенциал они уже не смогут.

Напомним, 22 мая эксперт издания Defense Express Иван Киричевский, основываясь на предварительной информации ГУР, заявил, что в первом полугодии 2023 года Россия увеличила мощности для производства ракет.

Также в середине мая стало известно, что Россия планирует начать производство новой конфигурации межконтинентальной ракеты "Ярс-М", чтобы ее было труднее перехватить.