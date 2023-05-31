"Война на втором месте": российский оппозиционер назвал причину конфликта Пригожина и Шойгу

По словам оппозиционного российского журналиста и социолога Игоря Яковенко, контракты с Минобороны РФ позволили Евгению Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денег из 10 миллиардов, выделенных на строительство "Линии Вагнера" в Белгородской области.

Конфликт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны РФ разгорелся из-за денег, которые для него на первом месте. Об этом российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал в интервью Главреду, опубликованном 31 мая.

"Речь идет о дискредитации Минобороны, которая обусловлена сведением личных счетов Пригожина с руководством ведомства – министром Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Конфликт между ними возник из-за денег – деятельность Пригожина направлена прежде всего на их получение. Война у него на втором месте, политика – на третьем", – пояснил он.

По словам Яковенко, участие в войне против нашей страны позволило главарю наемников получить большие деньги.

"Контракты с Минобороны РФ позволили Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денежных средств из 10 миллиардов, которые были выделены на создание волшебных магических пирамидок, установленных в Белгородской области", – сказал журналист.

Он добавил, что бойцам "Российского добровольческого корпуса" не составило труда аккуратно обойти эти "пирамидки" и зайти в регион.

"Пригожин заинтересован в деньгах. Конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым был продиктован противостоянием за контроль над городским бюджетом, а конфронтация с Шойгу обусловлена борьбой за бюджет Минобороны", – рассказал Яковенко.

Напомним, в этом же интервью Яковенко высказал мнение, что Пригожин будет участвовать в разделе территории Российской Федерации, когда там начнется смута после поражения в войне с Украиной. По мнению журналиста, главарь наемников заинтересован в распаде России.

31 мая главарь ЧВК "Вагнер" предложил объявить всеобщую мобилизацию на территории Российской Федерации. По словам Пригожина, армия РФ может дойти до Киева, но только в том случае, если провести общую мобилизацию по стране и "включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что требуется".