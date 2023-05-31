"Дойти до Киева возможно": Пригожин потребовал объявить всеобщую мобилизацию в РФ (видео)

"Повар Путина" считает, что армии РФ уже сейчас необходимо привлекать больше людей для обучения, чтобы вовремя провести подготовку мобилизованных.

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Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предлагает объявить всеобщую мобилизацию на территории Российской Федерации. Он считает этот шаг неминуемым. Об этом руководитель "вагнеровцев" заявил пропагандистскому издания URA.

По словам Пригожина, армия РФ может дойти до Киева, но только в том случае, если провести общую мобилизацию по стране и "включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что требуется".

"Потому что мы когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут готовиться и после этого идти на фронт. Поэтому нужно объявить сейчас. … Если мы воюем дальше, а мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, уже можно было воевать, а не креститься", — заявил он в комментарии российскому URA.

Главарь "вагнеровцев" заявил, что война будет только набирать обороты и никто не знает, сколько она будет длиться.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что Путин и Пригожин – цели №1 для ликвидации. Сам Пригожин согласился с тем, что его нужно ликвидировать. Он считает себя важной фигурой в российско-украинской войне и сообщил, что уважает решение его устранить.

Ранее Пригожин признал, что наемники ЧВК "Вагнер" воевали в Донецкой и Луганской областях против ВСУ с 2014 года. Также Евгений Пригожин озвучил потери ЧВК "Вагнер". По его словам, погибли 20 тысяч наемников, половина из которых – завербованные заключенные. Однако Игорь Гиркин подверг критике заявление, озвучив вдвое большее число погибших бойцов — 40 тысяч человек.