ФСБшник и бульбоИПСО работают: в Беларуси рассказали украинцам об "общем борще" (видео)

Недавно назначенный глава Погранкомитета Беларуси, выпускник академии ФСБ Константин Молостов решил проявить себя. Он попытался доказать "единство" украинцев и белорусов сравнением блюд.

Белорусские пограничники устроили на границе с Украиной своеобразную акцию — включили пропаганду о "единстве борща". Видеоролик показала 31 мая в Telegram Госпогранслужба Украины.

"Товарищи украинские пограничники, не забывайте о том, что украинский и белорусский борщи очень похожи. Есть незначительные отличия — в украинский борщ добавляют фасоль, а в белорусском больше картошки. Но все это практически один и тот же борщ", — говорится в аудиозаписи, которую транслировали белорусы.

В европейской кухне нет ни одного блюда, которое хотя бы отдаленно напоминало борщ, указали пропагандисты, намекая на славянскую идентичность украинцев и белорусов.

Госпогранслужба Украины обратила внимание на акцию. Новый глава Погранкомитета Беларуси, ФСБшник Константин Молостов решил, что накормленные подчиненные — лучше, чем вооруженные, отметили в ГПСУ.

"Пока техника в боксах, бульбоИПСО всем составом рвануло переписывать рецепт украинского борща на белорусский мотив. Но сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка", — сообщили в ведомстве.

Белорусских пограничников назвали "неуважаемыми товарищами" и указали на ошибки в сравнении двух блюд.

"Как обычно, вы сильно ошиблись. Ваш борщ очень отличается от нашего. Сейчас белорусский борщ скорее похож на российские "щи" даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот, как это было до того, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев", — говорится в сообщении.

Белорусы хотят быть рабами и не имеют ничего общего с украинцами, которые любят свободу и борются за независимость, заключили в ГПСУ.

Напомним, что самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая уволил главного пограничника Анатолия Лаппо и назначил Молостова.

А перед увольнением украинские пограничники показали видео "работы" коллег. Белорусские военные хотели переместить на другое место старый УАЗ-469 и толкали его вручную.