Троллинг ГПСУ удался: Лукашенко уволил главного пограничника Беларуси за "толкание" старого УАЗа

Вместо Анатолия Лаппо пост займет Константин Молостов, выпускник Погранакадемии ФСБ. Кадровой перестановке могло помочь видео, на котором белорусские пограничники перемещают вручную старое авто.

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Самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо. Об этом сообщило 30 мая белорусское госагентство "БЕЛТА".

Вместо него диктатор назначил Константина Молостова, который работал начальником Гродненской пограничной группы. Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас.

Молостов родился 30 мая 1970 года в Саратовской области России. В 2004 году учился в Пограничной академии ФСБ. Служил в различных подразделениях погранвойск с 1993 по 2014 годы. А в 2014 году его назначили начальником Гродненской пограничной группы.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что Лукашенко на глаза попалось вчерашнее видео, как белорусские пограничники пытались перетащить старый УАЗ-469. Военные толкали авто руками.

"Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: должности лишился председатель их пограничной службы. Кресло займет Молостов. Кстати, уроженец России. Обещаем, что и дальше будем добросовестно фиксировать "достижения" ваших подчиненных", — отметили в ГПСУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 мая заявил о скором поглощении Беларуси Россией. Глава Кремля Владимир Путин, по его словам, стремится возродить СССР и сейчас он отнимает у белорусов их металлургию.

Александр Лукашенко 28 мая предлагал всем желающим присоединиться к "Союзному государству". Россия даст каждому ядерное оружие, уверен он.