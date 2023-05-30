Тролінг ДПСУ вдався: Лукашенко звільнив головного прикордонника Білорусі за "штовхання" старого УАЗа

Замість Анатолія Лаппо посаду обійме Костянтин Молостов, випускник Прикордонної академії ФСБ. Кадровій перестановці могло допомогти відео, на якому білоруські прикордонники переміщують вручну старе авто.

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Самопризначений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив голову Держприкордонкомітету Білорусі Анатолія Лаппо. Про це повідомило 30 травня білоруське держагентство "БелТА".

Замість нього диктатор призначив Костянтина Молостова, який працював начальником Гродненської прикордонної групи. Анатолія Лаппо звільнено з військової служби в запас.

Молостов народився 30 травня 1970 року в Саратовській області Росії. У 2004 році він навчався в Прикордонній академії ФСБ. Служив у різних підрозділах прикордонних військ із 1993 по 2014 роки. А у 2014 році його призначили начальником Гродненської прикордонної групи.

У Держприкордонслужбі України заявили, що Лукашенку на очі потрапило вчорашнє відео, як білоруські прикордонники намагалися перетягнути старий УАЗ-469. Військові штовхали авто руками.

"Жорстке кадрове рішення не змусило на себе чекати: посади позбувся голова їхньої прикордонної служби. Крісло займе Молостов. До речі, уродженець Росії. Обіцяємо, що й надалі добросовісно фіксуватимемо "досягнення" ваших підлеглих", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 30 травня заявив про швидке поглинання Білорусі Росією. Глава Кремля Володимир Путін, за його словами, прагне відродити СРСР і зараз забирає в білорусів їхню металургію.

Олександр Лукашенко 28 травня пропонував усім охочим приєднатися до "Союзної держави". Росія дасть кожному ядерну зброю, упевнений він.