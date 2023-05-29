"Загроза з Білорусі": українські прикордонники потролили білоруських колег (відео)

Держприкордонслужба опублікувала відеоролик, на якому їхні білоруські колеги намагалися зрушити з місця старий "бобік".

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У відповідь на "загрозу" наступу з Білорусі, українські прикордонники вирішили пожартувати з білоруських колег і опублікували кумедне відео події, що розгорнулася на кордоні двох країн. Відповідне відео 29 травня опублікували у пресцентрі Держприкордонслужби.

Розвідувальний безпілотник зафіксував, як білоруські військові намагаються перемістити старий УАЗ-469 (бобік), штовхаючи техніку вручну на стоянці.

"Загроза з Білорусі⁉️ Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону", — написали українські прикордонники.

Нагадаємо, 25 квітня українські прикордонники повідомили про встановлення гучномовців зі сповіщенням про повітряну тривогу на кордоні з Білоруссю, щоб показати білоруським колегам, як українці щодня чують звук сирени, що лунає кілька разів.

Раніше, 6 січня, повідомлялося, що начальник управління прикордонного контролю у пункті пропуску "Нова Гута" у Білорусі висловив невдоволення з приводу "провокацій" з боку українських прикордонників. Він наголосив на "образливих жестах", що містяться у відеоролику, розміщеному на сайті Державного прикордонного комітету РБ, але не розкрив ім'я своїх українських колег.