"Ядерна зброя – всім": Лукашенко закликав інші країни вступати до "Союзної держави" (відео)

Білоруський диктатор уже почав роздавати російський ядерний арсенал. На його думку, "любителі" Кремля мають унікальний шанс для об'єднання.

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Російські окупанти готові дати ядерну зброю всім країнам, які вступлять до так званої Союзної держави. Про це сказав 28 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Якщо хтось переживає… Не думаю, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу. Але якщо раптом, ніхто не проти, щоб Казахстан і інші країни мали такі ж тісні відносини з РФ, як у нас", — заявив білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, справи йдуть дуже просто — треба вступати в союз Білорусі та РФ і "ядерна зброя буде на всіх".

"Це моя думка, не думка росіян. Але гадаю, що це можливо. І стратегічно всі повинні розуміти, що у нас з'явився унікальний шанс об'єднатися", — продовжив він.

Також Лукашенко нагадав про домовленість із російським президентом Володимиром Путіним про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї.

"Де і скільки боєприпасів, я про це не скажу. Потрібно було рішення, він його прийняв, точно як обіцяв", — сказав він.

Нагадаємо, що глави Міноборони Росії та Білорусі 25 травня підписали в Мінську угоду про розміщення ядерної зброї. Застосовуватиме зброю чи ні, вирішуватиме Москва.

Цього ж дня Лукашенко заявив про початок передачі російської ядерної зброї. В Офісі президента України поки що не сформували реакцію на такий крок.