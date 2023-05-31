Штурмовики бригады им. короля Даниила применили Spartan на учениях в Донецкой области (видео)

Украинские штурмовики во время тренировок при поддержке британского бронетранспортера Spartan зачищают лесополосу с условными оккупантами.

Бойцы, которые будут участвовать в штурмовых действиях, проходят обучение на одном из полигонов Донбасса. Видео тренировки военнослужащих 24 ОМБр имени короля Даниила опубликовали 31 мая "Факты ICTV".

Украинские штурмовики во время тренировок при поддержке британского бронетранспортера Spartan зачищают лесополосу с условными оккупантами. В ролике можно увидеть, как защитники метр за метром продвигаются вперед. При реальном штурме все действия должны быть максимально скоординированы.

"Воины по несколько раз выполняют те же задачи", – говорится в репортаже.

Отрабатывают бойцы взаимодействие в колоннах и шеренгах. Бойцы отметили, что не менее важен и язык жестов. Пехотинцы на учениях тренируются самим штурмовым действиям, но в случае реальных боевых действий им пришлось бы ее удержать. Инструктор дает тщательные наставления по выполнению задания.

"Во время боев у пехотинцев нет права на ошибку. Каждый должен уметь попадать в цель", – рассказали бойцы.

Напомним, 24 апреля артиллеристы Королевской бригады рассказали о борьбе с оккупантами. Преимущественно артиллерия подразделения работает по группам пехоты, регулярно пытающейся прорвать позиции ВСУ даже без тяжелой техники. Боец Орест рассказал, что десантников, "вагнеровцев" и другие подразделения россиян пытаются сдержать вблизи Бахмута. Преимущественно украинская артиллерия работает по группам пехоты, регулярно пытающейся прорвать позиции ВСУ. Работа украинцев дает эффективный результат. По его словам, своих бойцов россияне не считают, ведь боятся потерять технику, чем людей. Российская пехота пытается незаметно подкрасться к позициям украинских защитников, но это им не удается.

Также 22 мая вблизи Нью-Йорка 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24. Вертолет был остановлен благодаря усилиям стрелка-зенитчика, который применил ПЗРК "Игла". Российский вертолет упал вблизи временно оккупированной Горловки.