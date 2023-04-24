"Делаем все возможное": артиллеристы Королевской бригады рассказали о борьбе с оккупантами (видео)

Преимущественно артиллерия 24-й ОМБр работает по группам пехоты, регулярно пытающейся прорвать позиции ВСУ даже без тяжелой техники.

Related video

Артиллеристы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ежедневно уничтожают российских захватчиков и срывают их планы по поводу наступлений. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал соответствующее видео в Telegram.

Боец Орест рассказал, что десантников, "вагнеровцев" и другие подразделения россиян пытаются сдержать вблизи Бахмута. Преимущественно украинская артиллерия работает по группам пехоты, регулярно пытающейся прорвать позиции ВСУ. Работа украинцев дает эффективный результат.

"Ракет они не жалеют, не жалеют и ударных дронов, – объяснил он тактику действий врага.

Орест отметил, что своих бойцов россиян не считают, ведь боятся потерять технику, чем людей. Российская пехота пытается незаметно подкрасться к позициям украинских защитников, но это им не удается.

"Массированно накрываем их живую силу", — добавил боец 24-й ОМБр.

Артиллеристы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отметили, что поддержка людей для них очень важна. Они призывали помогать и дальше украинскому войску.

Напомним, 21 апреля артиллеристы ВСУ рассказали, как бьют по ВС РФ по гаубице М101 американского производства. Расчет пережил однажды российский обстрел, поэтому пушка даже получила повреждения от обломков. Две стальные трубы прошиты насквозь, однако военные не обращают на это внимания, поскольку нужно выполнять свою работу. Бойцы отметили, что гаубица М101 легкая, поэтому ее можно транспортировать любым грузовиком. Вооружение показывает точность стрельбы.

Морпехи ВСУ 19 апреля показали, как уничтожают российских захватчиков с помощью САУ "Нона". Артиллеристы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского применяют самоходную артиллерийскую установку в Донецкой области. На видео можно увидеть подготовку экипажа к работе.