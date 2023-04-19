Морпехи уничтожают россиян с помощью САУ "Нона" на Донбасе (видео)

Артиллеристы ВСУ успешно уничтожают российских захватчиков с помощью техники советского производства.

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Артиллеристы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского применяют самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона" для уничтожения российских оккупантов в Донецкой области. Об этом 19 апреля сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

На видео можно увидеть подготовку экипажа к работе. После сигнала наводчика, что снаряды готовы к бою, командир отдает приказ по выстрелу. Впоследствии защитники отправляют смертельный пламенный привет противнику.

Напомним, 12 апреля в ВСУ показали уничтожение двух танков РФ с помощью САУ PzH 2000 германского производства. Благодаря работе артиллеристов защитники отразили танковый прорыв ВС РФ вблизи Лимана в Донецкой области. Бойцам удалось уничтожить два российских танка. Подробности боев на этой линии фронта больше не указали. Украинские защитники и дальше обороняют Лиманское направление от наступления российских захватчиков.

Батальон "Волки да Винчи" показали на видео полную версию боя за последнюю дорогу на Бахмут. Бойцы успешно дают отпор российским оккупантам, которые вплотную приближаются к позициям. Рота "Гонор" не позволяет российским войскам захватить последний коммуникационный путь в населенный пункт, где героически ведет борьбу за гарнизон. Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев. Впоследствии все оккупанты погибли на поле, не добравшись до окопов.

Депутат и член оборонного комитета Верховной рады Юрий Мысягин 19 апреля сообщил, что бронетранспортеры Sisu XA-180, переданные Финляндией, уже в ВСУ. Место, где находится соответствующая техника, он не назвал. Также неизвестно количество этой техники, уже применяемой на поле боя. Бронетранспортеры Sisu XA-180 созданы фирмой Sisu в начале 1980-х годов. Соответствующую технику заказало правительство Финляндии.