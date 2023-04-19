Морпіхи знищують росіян за допомогою САУ "Нона" на Донеччині (відео)

Артилеристи ЗСУ успішно знищують російських загарбників за допомогою техніки радянського виробництва.

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Артилеристи 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського застосовують самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона" для знищення російських окупантів на Донеччині. Про це 19 квітня повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

На відео можна побачити підготовку екіпажу до роботи. Після сигналу навідника, що снаряди готові до бою, командир віддає наказ щодо пострілу. Згодом захисники відправляють фатальний полум’яний привіт противнику.

Нагадаємо, 12 квітня у ЗСУ показали знищення двох танків РФ за допомогою САУ PzH 2000 німецького виробництва. Завдяки роботі артилеристів захисники відбили танковий прорив ЗС РФ поблизу Лиману на Донеччині. Бійцям вдалося знищити два російських танки. Подробиці боїв на цій лінії фронту більше не вказали. Українські захисники й надалі обороняють Лиманський напрямок від наступу російських загарбників.

Батальйон "Вовки да Вінчі" показали на відео повну версію бою за останню дорогу на Бахмут. Бійці успішно дають відсіч російським окупантам, які впритул наближаються до позицій. Рота "Гонор" не дозволяє російським загарбникам захопити останній комунікаційний шлях до населеного пункту, де героїчно веде боротьбу гарнізон. Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не діставшись до окопів.

Депутат і член оборонного комітету Верховної ради Юрій Мисягін 19 квітня повідомив, що бронетранспортери Sisu XA-180, які передала Фінляндія, вже у ЗСУ. Місце, де перебуває відповідна техніка, він не назвав. Також невідома кількість цієї техніки, яка вже застосовується на полі бою. Бронетранспортери Sisu XA-180 створені фірмою Sisu на початку 1980-х років. Відповідну техніку замовив уряд Фінляндії.